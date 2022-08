Morte Rosa Russo Iervolino, la famiglia smentisce

53 Visite

La notizia della morte della Iervolino è assolutamente infondata. Lo si apprende dai familiari che confermano che l’ex sindaco è a casa, serena e in salute”, fanno sapere in una nota. Questa mattina dopo il post di un ex consigliere comunale si era diffusa la notizia falsa del decesso dell’ex sindaco di Napoli dal 2001 al 2011.

Iervolino è stata parlamentare dal 1979 al 2001 tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ricoprendo vari incarichi parlamentari, svolgendo il ruolo di Ministro per gli affari sociali dal 1987 al 1992, Ministro della pubblica istruzione dal 1992 al 1994 e Ministro dell’interno nel governo D’Alema I, la prima donna a capo del Viminale. Sposata dal 26 ottobre 1964 con Vincenzo Russo, medico di Vasto (per rimanere vedova a soli 50 anni), con Aldo Moro suo testimone, ha avuto tre figli: Maria Cristina e Francesca.













