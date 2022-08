Inflazione, in Italia sale all’8,4%, il livello più alto dal 1985

121 Visite

L’inflazione italiana è salita in agosto all’8,4% dal 7,9% di luglio. Emerge dalle stime stime preliminari dell’Istat. “Sono l’energia elettrica e il gas mercato libero che producono l’accelerazione dei prezzi dei beni energetici non regolamentati (in parte mitigata dal rallentamento di quelli dei carburanti) e che, con gli alimentari lavorati e i beni durevoli, spingono l’inflazione a un livello che non si registrava da dicembre 1985 (quando fu +8,8%)”, spiega l’Istat. Il sotto- indice “carrello della spesa”, che include i beni alimentari, per la cura della casa e della persona, registra in agosto un incremento medio del 9,7% rispetto allo stesso mese del 2021. Un aumento, segnala l’Istat, che non si osservava da giugno 1984. L’inflazione acquisita per il 2022, ovvero quella che si otterrebbe ipotizzando una variazione nulla nella restante parte dell’anno, è pari a +7% per l’indice generale e a +3,5% per la componente di fondo (al netto degli energetici e degli alimentari freschi













