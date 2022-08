Elezioni, il Pd candida in Campania un primario a processo per peculato

Carlo Iannace è stato condannato a quattro anni in Appello. Condanna annullata con rinvio dalla Cassazione il 3 maggio scorso che ha rinviato gli atti a Napoli per una rivalutazione di alcune ipotesi di reato “residuali” rispetto alla montagna di carte prodotte dalle indagini

Ci sono ancora un paio di imputazioni di peculato che pendono sulla testa di Carlo Iannace, il primario della Breast Unit dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino candidato dal Pd al Senato nell’uninominale Benevento-Avellino.