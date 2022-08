Elezioni, disastro Calenda: la capolista di Azione in Campania e i post contro Renzi e pro Putin

82 Visite

Nuova bufera su Azione e il Terzo Polo. I candidati scelti fanno ancora parlare per la diversità di vedute con il loro leader Calenda.

“Matteo Renzi? Un pinocchio, quello che arriva al “momento delle bugie”. Lo dice esplicitamente, anche quando ritiene che abbia ragione: “Non lo amo”. Di più: “Renzi che urla: onestà è come sentire Malgioglio che grida viva la f…”. Emmanuel Macron? Un fattorino. E Ursula von der Leyen una “femme de chambre”. Lukashenko, poi, uno “bravo” che fa “quello che l’Europa non è stata capace o non ha voluto fare per compiacere Biden”. Volodymyr Zelensky è invece un “nemico del suo popolo”. La storia? “Darà ragione a Putin”. E sull’Ucraina, il professor Alessandro Orsini, tanto osteggiato da Carlo Calenda e Italia Viva, è uno che “ragiona”. Così come è “brava” Donatella Di Cesare”.

E anche se fino a pochi giorni fa criticava su Facebook e metteva like a un commento “che schifo” sotto la foto dei leader di Azione e Iv, adesso Stefania Modestino si candida con loro. Capolista nel proporzionale al Senato nel collegio Campania 2, stesso posto di quel “pinocchio” di Renzi, come lo appellò il 7 aprile 2018 postando una sua foto accanto al protagonista della favola di Carlo Collodi, nel collegio accanto, il Campania 1. Dopo aver scaricato la colpa della scelta di Massimo Cassano e Massimiliano Stellato su Mara Carfagna e aver respinto le critiche per l’addio di Federico Pizzarotti, con chi se la prenderà questa volta Calenda per la candidatura della professoressa campana?













