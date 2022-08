Marano, costi energetici alti: il Comune acquisterà un impianto fotovoltaico per le pompe del C2 a San Rocco

92 Visite

I costi energetici sono alti, altissimi e allora il Comune, per tentare di risparmiare, ha deciso di installare un impianto fotovoltaico (il costo presuntivo è di 170 mila euro) nell’impianto idrico C2 di via San Rocco, uno di quelli sistematicamente in tilt anche per problemi di carattere elettrico. Elettricità che alimenta le pompe di sollevamento idrico. La determina è stata già pubblicata. I fondi sono assegnati dal Ministero dell’Interno. L’impianto sarà acquistato tramite Me.Pa., il Mercato elettronico per la pubblica amministrazione, attraverso le offerte che perverranno all’Ente dagli operatori del settore inseriti nella white list della prefettura.













