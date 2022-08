Calvizzano, Hamsik (video) ringrazia il sindaco per le panchine dedicate ai big della storia azzurra

157 Visite

“Voglio ringraziare il sindaco di Calvizzano per la bellissima panchina installata nella sua città. Sono molto felice. Saluto tutti i calvizzanesi. Oggi e sempre Forza Napoli”. Parole di Marek Hamisk, pronunciate in un video consegnato al primo cittadino di Calvizzano, il comune in cui – poche settimane fa – sono state installate panchine raffiguranti i big della storia azzurra: da Hamsik a Cavani, da Krol a Careca. Panchine situate all’interno della villetta dedicata a don Peppino Cerullo. Per Diego Maradona, invece, è prevista l’installazione di una statua, sempre al centro della villa comunale.













