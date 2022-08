Secondo squillo di mercato per l’Aktis Acquachiara: Mattia Fortunato torna a vestire i colori biancoazzurri

54 Visite

Conclude il secondo colpo di mercato l’Aktis Acquachiara che continua a mettere in atto il piano di rafforzamento dell’organico in vista della prossima stagione. Il sodalizio partenopeo conferma e consolida la politica di valorizzazione dei giovani riportando a casa il difensore, classe 2004, Mattia Fortunato. Il giocatore torna a vestire la calottina biancoazzurra dopo aver vissuto, con la Roma Vis Nova, una stagione ad alto livello e ricca di soddisfazioni, la più grande delle quali è senza dubbio la vittoria del titolo di campione d’Italia Under 18. Soddisfatto mister Fasano che potenzia così un’altra zona nevralgica del suo scacchiere tattico, quella dei marcatori del centro.

Il tecnico salernitano accoglie così il nuovo acquisto:” Sono contento che Mattia sia ritornato alla base. Parliamo di un ragazzo che conosco da tantissimi anni ed è un prospetto interessantissimo. Il gruppo lo conosce già e il ragazzo conosce i suoi nuovi/vecchi compagni di squadra, sono quindi convinto che potrà fare bene”. Mattia non nasconde la sua felicità per il ritorno nel club presieduto da Franco Porzio:” Sono molto contento di essere tornato in questa squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione e di iniziare a lavorare sia con i miei compagni che, soprattutto, con un allenatore di spessore come Walter Fasano che mi ha cresciuto fin da piccolo. Sarà un anno ricco di sorprese.” Credits: Morris Paganotti Ufficio Stampa Aktis Acquachiara













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS