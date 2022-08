Elezioni, M5s alle prese con una nuova grana: i più votati alle Parlamentarie rischiano di rimanere a piedi a causa del listino blindato di Conte

139 Visite

I nomi che hanno ricevuto più preferenze alle Parlamentarie rischiano di non vedere proprio Camera e Senato, soppiantati dagli intoccabili di Giuseppe Conte e anche dallo stesso premier che ha scelto di presentarsi in ben quattro regioni: Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia. I più votati sono così finiti in fondo alle liste. Un chiaro esempio di cosa sta succedendo lo si può avere dando un’occhiata alle liste capitoline, dove Angela Salafia (1.402 clic su SkyVote) e Marco Bella (1.139 voti) sono stati rispettivamente sorpassati dal professore accademico Livio De Santoli e dal notaio Alfonso Colucci.

Malumori nelle chat

Brutto risveglio anche per la più votata del Lazio, l’uscente Francesca Flati che ha intascato quasi 1.695 preferenze, e che dovrà lasciare la strada a Francesco Silvestri. Seppur amareggiata, ha ammesso: “Certo, mi spiace. Sarebbe stato bello essere capolista. Il listino di Conte è una novità, ma è stato votato. Ora è il momento di lavorare ascoltando i cittadini”. Anche i fedelissimi della ex sindaco di Roma, Virginia Raggi, che sono finiti supplenti o nel peggiore dei casi manco ci sono, non hanno nascosto i loro malumori nelle chat, pur senza arrivare al punto di ritirarsi.













