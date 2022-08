Elezioni, l’ultimo sondaggio: il duo Calenda-Renzi al 5 per cento, testa a testa Fdi-Pd

72 Visite

Poco oltre il 5%. Forse anche meno. Sono questi i consensi accreditati dagli ultimi sondaggi all’asse centrista che vede uniti Carlo Calenda e Matteo Renzi. Secondo l’Istituto Demopolis l’alleanza raccoglierebbe il 5,3% mentre per Gdc si fermerebbe al 5,1%. Le previsioni realizzate da Enzo Bisso su commissione dalla Lega vedono addirittura Italia Viva al 2% e Azione al 2,3%. Dati che, in ogni caso, paiono molto distanti dalle ambizioni dei due leader di arrivare insieme almeno al 10%. In vetta, confermato testa a testa tra Pd e Fratelli d’Italia tra il 23 e il 24%. Movimento Cinque Stelle al 10,7%.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS