Napoli, reddito di cittadinanza: prendi i soldi e scappa. 120 rom, tornati in Romania, li hanno intascati senza averne i requisiti

Prendi il reddito di cittadinanza e tornatene in Romania. Non una sola volta. Ci sono oltre cento casi di sussidi posticci, di autocertificazioni fasulle, di maneggi seriali. Per dirla in modo diretto, a Poggioreale almeno 120 cittadini rom, non residenti a Napoli (dove probabilmente hanno vissuto solo un brevissimo periodo), hanno intascato per mesi i soldi del reddito di cittadinanza. Una media di 400 euro a persona, in favore di soggetti che non sono residenti, che non hanno le carte in regola e che non potrebbero ricevere il reddito di cittadinanza. Se ne sono accorti i carabinieri della compagnia di Poggioreale (agli ordini del luogotenente Pasquale Molitierno), che stanno conducendo un’indagine sotto traccia, forti del coordinamento della Procura di Napoli. E hanno ottenuto riscontri destinati a fare notizia. All’inizio si sono mossi su pochi casi, poi la scrivania della sezione di polizia giudiziaria della compagnia si è riempita di carte. Dieci, cento e oltre casi, tutti seriali. Sembrano fatti in fotocopia. Ci sono nomi simili e indicazioni anagrafiche completamente fasulle.













