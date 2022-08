Marano, elezioni 2023. Speranza: “Sono e resto nel M5s perché la città ha bisogno di una svolta”

105 Visite

Francesco Speranza, avvocato ed attivista del M5S maranese dichiara: “Non ho mai messo in dubbio la mia permanenza nel movimento 5s in cui milito con convinzione da circa dieci anni. Nelle prossime settimane mi attende un lavoro enorme per sostenere i candidati del M5S del nostro Collegio. Sono pronto. Al contempo, continueró ad aggregare uomini liberi e competenti in vista delle imminenti elezioni amministrative di Primavera.

Insomma, avanti a testa alta ed in prima linea per Marano e i maranesi”.













