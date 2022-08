Trattativa Stato-mafia: i carabinieri del Ros agirono nell’interesse dello Stato

57 Visite

Trattativa Stato-mafia, i carabinieri agirono nell’interesse dello Stato. È questa, in sintesi, la motivazione della sentenza che ha ribaltato quella di primo grado. Il passaggio è a pagina 2074 della sentenza. Ecco perché gli ex ufficiali del Ros, Mori, Subranni e De Donno, sono stati assolti. Furono create le premesse per un dialogo con ambienti malavitosi per arrivare alla cessazione delle stragi, scrivono i giudici.













