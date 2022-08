57 Visite

Trentuno enti comunali, riuniti nei giorni scorsi nella sala consiliare di Mugnano, hanno scelto la forma di gestione del sistema idrico e fognario di Napoli nord. I sindaci hanno optato per la forma pubblica: è il primo passo per la creazione di un gestore pubblico unico per un territorio di oltre un milione di abitanti.













