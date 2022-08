37 Visite

La grande ammucchiata per fermare il centrodestra. Letta promette seggi a tutti: a Fratoianni, Bonelli, Tabacci, Di Maio, Calenda. Insomma tutti dentro, anche chi non ha votato la fiducia al governo Draghi, come Sinistra italiana. Per Letta, insomma l’importante è frenare il centrodestra.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS