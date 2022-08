Elezioni, il Pd in subbuglio e i tormenti di Letta: “Troppi seggi regalati ad Azione”. La sinistra estrema chiede di rivedere il patto

34 Visite

Anche parte del Pd è in subbuglio. L’altro ieri la sinistra del Partito democratico non sprizzava certo grande entusiasmo per l’ accordo con Azione e +Europa . Spiegava il ministro del Lavoro Andrea Orlando: «È la legge elettorale che ci obbliga alle alleanze».

Ragionamenti analoghi venivano fatti da Matteo Orfini, Goffredo Bettini e Beppe Provenzano. A non suscitare particolare ardore non era solo il «personaggio Calenda», di cui la sinistra dem diffida e che in cuor suo non avrebbe voluto nello schieramento, ma anche (o soprattutto?) il fatto che il Pd avesse deciso di concedere al nuovo alleato un congruo numero di posti in Parlamento. Secondo Youtrend, stando ai sondaggi, al Partito democratico spetterebbe l’82 per cento dei collegi uninominali e ad Azione e +Europa il 18. Ma il Nazareno ha deciso di fare 70 a 30.

Il che, tradotto in soldoni, significa che ci saranno meno posti a tavola per i candidati espressi dalle correnti dem. Anche perché non bisogna dimenticare il fatto che, come è normale, vi saranno pure delle nuove entrate: il segretario vuole portare in Parlamento più giovani e più donne e qualcuno dei suoi. E i seggi tra Camera e Senato nella versione più ottimistica saranno 130. In quella più realistica 110. Una decina saranno i seggi che il Nazareno dovrà dare a chi confluirà nella lista Pd.