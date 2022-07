Primo colpo di mercato per l’Aktis Acquachiara: arriva il centroboa ungherese Erik Adam

139 Visite

Ufficializza il primo colpo di mercato l’Aktis Acquachiara che, dopo la salvezza conquistata nello scorso campionato, punta a rinforzare l’organico per favorire l’ulteriore processo di crescita dei suoi giovani.

Il club presieduto da Franco Porzio ha concluso l’accordo con il centroboa ungherese, classe 2003, Erik Adam. Il giocatore, di proprietà del BVSC Budapest, nella scorsa stagione ha indossato la calottina dell’Esterhazy, formazione che ha partecipato al campionato di serie A2 ungherese.

Adam è un giocatore dall’imponente struttura fisica ed è un prospetto molto interessante che ha compiuto un percorso lusinghiero nelle categorie giovanili.

Mister Fasano accoglie così il nuovo arrivo:” Parliamo di un giovane molto interessante, un centroboa che ha ampi margini di miglioramento. È il giocatore che va a rinforzare la nostra squadra in un ruolo nel quale non eravamo adeguatamente coperti. Avevamo bisogno di prendere un centroboa ed abbiamo individuato in Erik Adam un ottimo rinforzo”.

Nelle sue prime dichiarazioni in biancoazzurro Adam mostra tutto l’entusiasmo e la determinazione con cui affronterà la nuova avventura:” Prima di tutto sono stato davvero felice quando Walter Fasano mi ha contattato per offrirmi quest’opportunità. È una tappa molto importante nella mia carriera perché questo era un mio sogno: giocare in Italia in una squadra senior. Io spero di poter essere un giocatore determinante per l’Acquachiara. Sono contento di poter continuare il mio percorso con l’Acquachiara e credo che possiamo raggiungere i nostri obiettivi”.

Ufficio Stampa Aktis Acquachiara