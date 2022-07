Pozzuoli: il sindaco e l’Amministrazione rendono omaggio alle vittime del tragico incidente di Monteforte Irpino

111 Visite

In occasione del nono anniversario della tragedia di Monteforte Irpino, in cui persero la vita 40 nostri concittadini, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e l’Amministrazione Comunale renderanno omaggio alle vittime e si stringeranno ai loro familiari partecipando a tre cerimonie commemorative.

La prima si terrà domani, giovedì 28 luglio, a Monteforte Irpino, nel Giardino della Memoria, dove il Sindaco, con il Gonfalone del Municipio, sarà presente alla celebrazione in suffragio delle vittime.

Venerdì 29 luglio, alle 19, sarà invece deposto un cuscino di fiori dinanzi a “La Scala”, in Piazzale del Ricordo a Pozzuoli e, successivamente, alle 20 sarà celebrata una Messa in suffragio presso la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in corso della Repubblica.

Pozzuoli, 27 luglio 2022













