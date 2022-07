Castellammare: Hanno 16 e 18 anni e rubano uno scooter. Carabinieri arrestano maggiorenne e denunciano il minorenne

81 Visite

I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per furto aggravato il 18enne Marco Messina già noto alle forze dell’ordine e denunciato a piede libero il complice incensurato che di anni ne ha 16.

Sono le 2.40 quando i militari della sezione radiomobile notano in via Marconi i 2. Il 18enne è su uno scooter e spinge con il piede l’altro mezzo guidato dal minorenne. I carabinieri intervengono, per i due non c’è neanche il tempo di pensare a un’eventuale fuga. Lo scooter era rubato, si constaterà che era parcheggiato a via Virgilio.

Il minorenne è stato affidato ai propri genitori mentre l’arrestato è in attesa di giudizio. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.













