Marano, medici che cambiano distretto. Ancora segnalazioni dei cittadini: “Per l’Asl se ne parla a settembre per la sostituzione”

Gentile direttore, in merito alla vicenda “dott. Calvano”, di cui anche io e la mia famiglia siamo direttamente interessati, volevo informarla che questa mattina, a seguito del messaggio del dottore, sono stato all’ASL per il cambio medico ma, purtroppo, non è stato possibile effettuarlo in quanto per l’ASL il dottore è in servizio presso la Napoli 2 nord fino al 18 settembre e, pertanto, solo dopo questa data sarà possibile effettuare il cambio anche in considerazione del fatto che nello stesso mese ci saranno assunzioni di nuovi medici. Potrebbe il suo giornale continuare ad interessarsi alla vicenda così come sta già facendo?