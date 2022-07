Adriano trovato a Ventimiglia: era scomparso sul Cammino di Santiago

69 Visite

«Stamattina presto abbiamo visto in stazione un ragazzo con una bici che somigliava ad Adriano Pacifico, ci siamo avvicinati e abbiamo iniziato a parlargli per capire se fosse proprio il 32enne che la famiglia cercava da tempo e, quando lui ci ha confermato la sua identità abbiamo sorriso». Gli agenti della Polfer di Ventimiglia che lo hanno rintracciato stamattina lo hanno trovato stanco e affamato. Dopo averlo rifocillato e averci parlato a lungo, lo hanno fatto visitare da un medico che lo ha trovato tutto sommato in buona salute. «Non volevo più continuare il cammino di Santiago che avevo intrapreso settimane fa e sono arrivato sin qui dalla Francia perché volevo tornare a casa», ha detto agli agenti Pacifico, prima di mettersi in contatto con la famiglia a Bastiglia, nel Modenese, da dove era partito in bicicletta per compiere il cammino di Compostela. La mamma Grazia Mansueto aveva perso i contatti con lui lo scorso 11 luglio e quando Corriere.it l’ha contattata è stata pervasa dalla gioia. «Davvero? Non può immaginare cosa stia provando adesso». Era stata lei a presentare una denuncia per la scomparsa del figlio di cui si era occupata poi la Farnesina e l’Interpol. La famiglia aveva anche lanciato un appello e la trasmissione «Chi l’ha visto» si era anche recata in Francia cercando di mettersi sulle sue tracce.













