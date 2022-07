Marano, l’ennesima tegola: il medico curante passa ad altro distretto e fino a settembre non ci sono sostituti per 1800 assistiti

152 Visite

Gentile direttore, le scrivo per segnalare questa nuova disavventura che sta per cadere su oltre 1800 persone della città di Marano. Sono un assistito, io e la mia famiglia, del Dott. Calvano Francesco, che fa studio a via San Rocco accanto alla Farmacia San Rocco.

Ieri 25/07/2022, nel richiedere dei medicinali al dott. Calvano, questi ci ha comunicato che a far data dal 1 Agosto lui non sarà più medico di Marano Di Napoli ma si traferirà in altro distretto non ben precisato, e ci invitava a cercare un altro medico. (tutto è documentato da messaggi watshapp).

Non perdendomi d’animo, pur non reputando una cosa giusta avvisare una famiglia con solo 5 giorni di preavviso, ho scritto subito una mail all’Asl per il cambio medico come da procedura, chiedendo del Dott. Paparelli Mario, che sul sito risultava ancora disponibile (ho lo screenshot del sito). Questa mattina è pervenuto il riscontro via mail dell’Asl, che di seguito riporto, e che mi ha lasciato a dir poco basito:

“Salve, spiacenti il dott. Paparelli è massimalista come tutti i MMG presenti sul territorio di Marano. Nell’attesa che vengano, a breve, coperte le zone carenti da nuovi MMG e visto che per il Dott. Calvano non è pervenuta ancora nessuna comunicazione si prega di inoltrare la suddetta richiesta all’inizio di settembre”.

Saluti

“Firma del Medico”.

A questo punto ho risposto chiedendo come possono stare 1800 persone (gli assisiti attuali del Dott. Calvano) senza medico per oltre 1 mese. Non abbiamo diritti? Come possiamo fare per richiedere un certificato, una cura, dei medicinali? Negli assistiti del Dott. Calvano ci sono molti anziani, tra cui i miei suoceri, che necessitano di farmaci salvavita è normale che debbano stare senza un supporto e senza le richieste di questi medicinali?

Oggi pomeriggio insieme ad altre persone ci recheremo dai Carabinieri per valutare un eventuale denuncia, perché stare senza un medico di base è veramente una vergogna, uno squallore, è la fine della società civile. L’Asl dovrebbe almeno mettere un sostituto per tutto il tempo necessario al cambio medico di tutti gli assisiti.

Cordialmente.

Marco Bisogni













