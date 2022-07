Napoli, accoltellato in strada 15enne di Marano senza motivo, Di Fenza: “Giovani in pericolo, strade invase da balordi”

Un giovane 15enne di Marano è stata accoltellato ieri a Napoli, nella zona universitaria, nel centro della città. Sarebbe stato aggredito, secondo una prima ricostruzione, da un uomo di colore. I motivi non sono ancora chiari ma pare che non ci sia alcun particolare motivo che abbia dato luogo alla reazione dell’uomo. Il minorenne è stato sottoposto a due interventi chirurgici, al momento è ricoverato presso l’Ospedale del Mare dove si trova in pericolo di vita. “Ancora un weekend macchiato dal sangue, stavolta a pagare lo scotto della violenza dilagante che c’è in giro è un giovane 15enne di Marano. Apprendere dai giornali che un minorenne è fin di vita perché accoltellato senza motivo, è davvero deprimente. I nostri giovani sono in pericolo, le nostre strade purtroppo sono invase da spietati balordi sempre pronti a colpire. La misura è colma, la deriva è incontrollata, purtroppo, da mesi, denuncio con insistenza che urgono controlli nei luoghi della movida ma questo non avviene. Ora speriamo che si possa identificare il protagonista di questa ennesima orribile vicenda che dovrà scontare una condanna molto severa ed esemplare. Sarà sempre peggio fin quando tali fenomeni non saranno puniti con le giuste condanne. Basta attenuanti, basta pene misere, basta tolleranza. Ci auguriamo che Carlo possa ritornare presto tra noi e riesca a superare questa complicatissima sfida della sua vita, non ci resta che pregare.”. Lo ha dichiarato in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati.