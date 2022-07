Elezioni alle porte, scenario iper frammentato

Le elezioni sono alle porte dopo lo scioglimento delle Camere a seguito della caduta del governo di unità nazionale presieduto da Mario Draghi. I partiti sono già tutti in fibrillazione per eventuali alleanze e per le candidature, grosse sono le difficoltà per quest’ultime visto il taglio di Senatori e Deputati di circa un terzo. In difficoltà sono soprattutto i 5 Stelle o meglio il partito di Conte dopo la scissione di una corposa fronda e la non fiducia a Draghi in un momento così delicato in cui si trova lo scenario nazionale e Internazionale. Poi c’ è la difficoltà organizzativa di proporsi agli elettori del neonato gruppo parlamentare “Insieme per il futuro” di Di Maio usciti dai 5 Stelle e che mai avrebbero voluto elezioni così ravvicinate. A questo gruppo con guidata capovolta e rinnegando il vangelo dei 5 Stelle ha aderito il deputato maranese Caso che poco ha lavorato sul territorio, tranne le poche uscite per difendere l’indifendibile operato della Commissione Prefettizia che attualmente guida le sorti amministrative della Città.

Questo gruppo e lo stesso deputato maranese se non riusciranno a organizzare una propria autonoma campagna elettorale con relativo programma da propinare agli elettori, cosa assai difficile visti i tempi dovranno trovare una nuova collocazione, soluzione, questa, difficile visto il taglio degli scanni al Senato e alla Camera di un terzo. Si parla di un gruppo di centro con Italia Viva, il gruppo Di Maio, i fuoriusciti da Forza Italia con in testa l’on. Brunetta, il gruppo Calenda, quello di Toti ma un’aggregazione così variegata dovrà fare i conti con l’ eventuale assenteismo dalle urne, che dopo le ultime vicissitudini politiche sarà corposo. Assenteismo che non premierà piccoli gruppi politici disgreganti tra loro è risaputo che con l’ assenteismo gli unici partiti che riescono a mantenere le posizioni sono quelli ben strutturati. In questo scenario le elezioni politiche autunnali potrebbero portare grossi scossoni o addirittura l’asfaltamento di personaggi politici e gruppi che solo qualche anno fa’ avevano promesso di aprire il parlamento come una scatoletta di tonno, ma che per la troppo autoreferenzialità, e il potere che logora chi si abitua ad esso si sono fatti lessare come tonni.

Miche Izzo.