Marano, l’area a ridosso dell’asilo nido comunale mai nato è ormai un inno al degrado e alla sporcizia. Ma una pulizia quando?

Quello che doveva essere un asilo comunale, e che non è stato per la dabbenaggine e forse altro del Comune, che ha perso un finanziamento regionale dopo aver già avviato i lavori, è un’area ormai infestata da topi e insetti. I residenti non riescono nemmeno a tener aperte le fineste. Le giostrine che erano state installate sono sepolte dalle erbacce, i residenti della zona chiedono aiuto da tempo. E’ un’area comunale, confiscata alla camorra, cosa si aspetta per agire? Per ripulire?