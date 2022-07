Napoli, la Commissione Sport visita la Scandone e il Maradona

42 Visite

Sopralluogo allo Stadio Diego Armando Maradona e alla Piscina Scandone oggi per la Commissione Sport, presieduta da Gennaro Esposito. La Commissione ha avuto modo di valutare lo stato delle aree in concessione alle associazioni per la pratica di attività sportive di base e lo stato di avanzamento, degli interventi di manutenzione alla Scandone, e dei lavori del Miglio Azzurro al Maradona. Per lo stadio, è stata anche verificata la tenuta dell’impianto dopo i concerti delle scorse settimane. Nel corso del sopralluogo è emersa la necessità di assicurare la funzione pubblica degli impianti, garantendone la fruizione a tutti i cittadini che praticano sport.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS