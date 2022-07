Trascorsi tre giorni di riunione tra parlamentari del Movimento 5 Stelle , per decidere se votare o meno la fiducia a Mario Draghi, il partito di Beppe Grillo è ancora in piena crisi di nervi ed è alla ricerca di una ricucitura al suo interno e con il premier. Cucitura che però Giuseppe Conte sembra escludere: «Proseguire a tutti i costi nella responsabilità di governo – ha detto – sarebbe questo sì un atteggiamento irresponsabile». Quindi l’aut aut ai governisti: «Chi non condivide la linea comune assicuri rispetto del proprio ruolo, ha una notte per pensarci. Se vogliono lasciare, mi dispiace». Anche Grillo è stato costretto a intervenire ma nel suo modo, senza cioè dire nulla di incontrovertibile. Nessun messaggio che possa essere letto senza dubbio come una sconfessione della linea portata avanti in questi giorni da Conte ma neppure nulla che suoni come un’indubbia condanna dei parlamentari pentastellati intenzionati a lasciare l’ex premier grillino al suo destino di oppositore a Draghi. Infatti Grillo ha prima fatto trapelare di essere sconfortato dal dibattito interno al M5s degli ultimi giorni, lamentandosi anche dell’eccessiva personalizzazione del leader Conte nello scontro con il premier Draghi.

Poco dopo, il garante del Movimento ha cambiato la foto del suo profilo di WhatsApp postando l’immagine di un barattolo di colla Coccoina. Secondo fonti pentastellate, la trovata di Grillo sarebbe un messaggio rivolto ai parlamentari incollati alla poltrona. Nulla in grado di dare una chiave di lettura in grado di far presagire una svolta imminente nella querelle pentastellata sulla fiducia a Draghi, ma c’è chi tra i fedelissimi di Grillo pensa che l’intervento odierno del comico potrebbe essere il frutto di una nuova telefonata tra nonni, come si definiscono nei loro colloqui l’ex comico e l’ex presidente della Banca Centrale Europea. E se così fosse, la storia è destinata a cambiare rapidamente. Quel che è certo è che ieri i colpi di scena, quelli impossibili da smentire si sono susseguiti per tutta la giornata.