Pauroso incidente in via Campana, nel comune di Quarto: coinvolte due auto e una moto. Fortunatamente tutti illesi e qualche lieve contusione per il guidatore della moto che inizialmente sembrava nelle condizioni peggiori. Il sinistro è avvenuto poco fa nei pressi del civico 64 di via Campana, a due passi da un noto esercizio commerciale.













