Quarto, 12 bambini del Saharawi ospitati in un bene confiscato

Ospitati nel bene confiscato di Quarto denominato “L’albergo diverso”. Sono 12 bambini dell’autoproclamata Repubblica Araba Saharawi Democratica, Stato riconosciuto da 81 paesi, che occupa una vasta area situata nel Maghreb.

Resteranno per un paio di mesi nella struttura sottratta alla camorra e saranno sottoposti a visite mediche. I ragazzi, tutti di età non superiore ai 10 anni, parteciperanno anche ad attività ludiche e di studio promosse dal Comune e dalle associazioni del territorio. Sono gli unici bimbi del popolo – da oltre 40 anni in conflitto con il Marocco e che ancora attende il riconoscimento del proprio status – sbarcati nella nostra regione.













