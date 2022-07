Crolla giostra a Palma Campania, 10 bimbi feriti: indagato il gestore

173 Visite

Paura e una decina di feriti lievi ieri sera a Palma Campania, in una area divertimento allestita in via Querce. Una di queste giostre, gestita da un privato, ha avuto un cedimento strutturale a inizio corsa, quando i sediolini erano già in movimento, ma non ancora sollevati del tutto e a velocità ridotta rispetto a quanto sarebbe accaduto dopo pochi secondi. «È un miracolo che non ci siano state vittime», commentano oggi i residenti del quartiere, osservando il groviglio di lamiere nello spazio allestito in occasione della festa della Madonna delle Grazie, «che ha fatto il miracolo», insiste una anziana, facendosi il segno della croce. Indagato il gestore.













