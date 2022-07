ISCHIA E PROCIDA: controlli in mare dei Carabinieri, nel mirino pesca illegale e natanti scorretti. 31 le sanzioni

182 Visite

Nessuna tregua ai natanti irregolari e ai pescatori di frodo. I carabinieri della Compagnia di Ischia, imbarcati sulla Motovedetta, hanno controllato decine di imbarcazioni lungo le coste di Procida e della stessa isola verde.

31 le sanzioni amministrative notificate per oltre 11mila euro: ancoraggio abusivo in area marina protetta, eccesso di velocità sotto costa, mancanza dei documenti di bordo e ancoraggio oltre la distanza consentita da scogliere e spiagge.

Per un pescatore oltre 2mila euro di multa per aver piazzate nasse in uno specchio d’acqua riservato alla balneazione. L’attrezzatura è stata sequestrata e i 25 chili di polpi catturati rimessi in libertà giacché ancora vivi.

Lavoratore “in nero” anche in mare. I carabinieri hanno scoperto che il “comandante” di un’imbarcazione adibita a noleggio – un charter per turisti – era privo di regolare contratto di lavoro con la società titolare del natante.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.













