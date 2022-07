Bancomat, in provincia è ormai un incubo: lunghe file e poco contante

174 Visite

File interminabili, mancanza di contante: fare bancomat, in molti comuni del Napoletano, è ormai diventata un’impresa. Mancano i soldi ogni fine settimana (e non solo) e spesso non solo quando c’è l’afflusso per il reddito di cittadinanza. E’ una carenza strutturale. Poco contante e casse che si svuotano prestissimo. Marano è uno dei comuni dove si registrano i maggiori disagi. Anche stamani, in via San Rocco, e alla centrale lunghe attese e consuete proteste. Ma lo scenario è identico anche in altri territori e non sempre per responsabilità degli uffici locali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS