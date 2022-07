Bagnoli, tre giovani feriti dopo rissa in un locale

Questa mattina, intorno alle 6:30circa, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale san paolo per 3 giovani di Acerra feriti. Secondo una ricostruzione ancora da verificare, i 3 avrebbero discusso con alcuni sconosciuti in un locale di Coroglio e all’uscita sarebbero stati presi a calci e pugni. Non è chiaro il motivo. Per una delle 3 vittime, 27enne, ben 21 giorni di prognosi per “contusione di sedi multiple, microfrattura composta piramidale nasale”. Gli altri due sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni s.c. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Bagnoli per chiarire dinamica.