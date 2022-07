Quarto, black out elettrici continui. Il titolare di Bufalo Birr: “Ora basta, denuncio il gestore dell’energia”

588 Visite

“Viaggiamo alla media di 4 black out al giorno. I nostri frigo sono continuamente in tilt e siamo costretti a buttare prodotti costosi. Non se ne può più: non bastavano le problematiche e i danni subiti a causa di pandemia e guerra, ora anche l’Enel ci mette del suo. Stamani sporgerò denuncia”. Queste le parole del titolare dello steakhouse “Bufalo Birr”, locale molto noto nel comune di Quarto e in tutta l’area flegrea. Nei giorni scorsi, anche il sindaco Sabino aveva evidenziato le difficoltà registrate da tanti cittadini sul fronte dell’erogazione elettrica.













