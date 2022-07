Mare o montagna, vacanze carissime per gli italiani

161 Visite

Tra caro-bollette e carrello della spesa bollente, la famiglia Rossi, due adulti e due bambini, fa i conti anche con un budget per le vacanze rovente. Una settimana di stacco in albergo al mare le costerà 4.800 euro, quest’anno. Se andrà in montagna dovrà mettere in conto di spenderne 4.100, in alta stagione. Per non parlare della crociera, a quota 5.600 euro.

A dare un’idea di cosa vuol dire l’estate dell’inflazione per le tasche degli italiani ci ha pensato, per Repubblica, l’Osservatorio nazionale della Federconsumatori. Non parliamo di pretese da lusso, ma sette giorni di relax con qualche sfizio: caffè al bar, gelato, una gita. Un’esperienza da ricordare che richiederà più impegno finanziario dell’anno scorso: +16,8% per la vacanza al mare; +7,8% per quella in montagna; +5,6% per la crociera. Chi preferirà le coste alle Alpi, a parità di giorni di soggiorno, pagherà il 17,5% in più.













