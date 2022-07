Giudice di pace Marano, oggi il flash mob. Giaccio: “Mantenerlo in vita e spostarlo a Palazzo Merolla”

591 Visite

Flash mob oggi a Marano per dire no alla chiusura del Giudice di Pace. L’avvocato ed ex consigliera comunale Teresa Giaccio, presente alla manifestazione insieme ad altri politici del territorio e non, ribadisce la necessità del mantenimento dell’ufficio con il contestuale spostamento a Palazzo Merolla, in modo che l’ente comunale possa avere mene incombenze in termini di spese di gestione e di manutenzione di una struttura, ad oggi per due terzi di proprietà di due privati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS