L’angolo della prof. Esami di Stato: Nicolò muore e i suoi compagni sostengono le prove anche per lui

Nicolò muore il 1 settembre 2021 in un incidente a Biella.

Avrebbe dovuto frequentare l’ ultimo anno delle scuole superiori e sostenere gli esami di maturità. I suoi compagni di classe sono sconvolti dal dolore ma non lo dimenticano: il suo banco resta ancora dedicato a lui, senza essere occupato, per l’intero anno scolastico.

Ieri, la classe di Nicolò ha sostenuto il suo esame di maturità, quello di Nicolò, al posto suo: un gesto simbolico che permetterà alla famiglia del ragazzo di ricevere un attestato che ha un valore simbolico ma è segno di grande empatia, di resilienza dinanzi ad un destino a volte crudele.

L’idea di fare gli esami al posto del compagno è nata dai suoi amici di classe e fa riflettere: i nostri alunni spesso vanno oltre quello che noi possiamo immaginare per sensibilità e genialità.

Dovremmo permettere loro, più spesso di esprimersi perché abbiamo la possibilità di imparare tantissimo: imparare mentre si prova ad insegnare.

Prof.ssa Annamaria Schettino.













