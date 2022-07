CAIVANO: tagliato il nastro della neonata compagnia con il primo arresto per droga. In manette 26enne

335 Visite

Non perdono tempo i carabinieri della compagnia di Caivano, una realtà neonata ma già capillare sul territorio. I militari del nucleo operativo e radiomobile appena istituito, insieme a quelli della stazione, hanno arrestato per detenzione di droga fini di spaccio un 26enne del parco verde già noto alle ffoo.

Durante un controllo avvenuto in strada, tra i palazzoni del complesso popolare color verde speranza, I carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 27 dosi di crack e 40 € ritenuti provento di spaccio. Addosso, il 26enne aveva anche un micro telefono. È ora ai domiciliari in attesa del rito direttissimo. Cambia il nome ma non l’impegno e l’arresto di pochi minuti fa ne è evidente testimone

Arrestato:

Vitale Michele nato a Napoli il 17/04/1996, residente in Orta Atella.













