Marano, processione Madonna a Torre Caracciolo. La municipale: vietato il passaggio nei viali dove abitano i familiari del boss

La polizia municipale impone prescrizioni al passaggio della processione della Madonna nei viali privati di via Torre Caracciolo, a Marano, dove vivono diversi familiari del boss Giuseppe Polverino. La nota è stata firmata dal comandante Luigi Maiello ed è stata inviata l parroco della zona, che aveva formulato specifica richiesta per il transito del corteo, con tanto di statua della Vergine, fissato per il 3 luglio.

“Nel territorio di Marano – scrive nella nota il comandante ad interim Luigi Maiello – valgono esclusivamente le regole dello Stato italiano. L’eventuale ingresso della statua in viali privati e cortili, dove risiedono soggetti legati direttamente e indirettamente alla criminalità organizzata, verrebbe interpretata dallo scrivente come una sorta di omaggio al clan egemone in quell’area e pertanto sanzionato”.













