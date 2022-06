Covid e ibuprofene: le scorte stanno finendo

198 Visite

Provare per credere: l’ibuprofene, uno dei più comuni antidolorifici e antinfiammatori da banco, è improvvisamente diventato merce rara in farmacia. L’ibuprofene è infatti tra i farmaci più comunemente consigliati per contrastare febbre, dolori muscolari, cefalea che accompagnano il decorso lieve del Covid, quello tipico di Omicron.

Il farmaco, disponibile sia in versione generica che con diversi, nomi commerciali – Moment, Brufen, Nurofen, per citarne alcuni – si trova poco, se si trova, e se si ha una richiesta particolare – magari lo sciroppo per i bambini al gusto arancia – bisogna armarsi di pazienza e benzina e girare diverse croci verdi.

Una situazione paradossale, in parte legata all’aumento esponenziale nelle ultime settimane dei casi Covid, che ricorda molto l’affaire Zitromax, antibiotico che a gennaio letteralmente scomparve dagli scaffali di tutta Italia. In quel caso, si trattava di una medicina inadatta ad alleviare i sintomi della malattia, sulla quale si dovette anche esprimere l’Aifa. Stavolta invece le cose sono diverse. Secondo i farmacisti, la ragione è che, se prima era il paracetamolo (la Tachipirina), il farmaco più indicato dai camici bianchi per chi viene colpito in forma leggera dal virus, adesso “va di moda l’ibuprofene”.













