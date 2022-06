Marano, la grande sete: anche oggi disagi infiniti. Centinaia di segnalazioni in redazione. Comune e prefettura sottovalutano il dramma di migliaia di persone

La notizia occultata. Gentile direttore, la ringrazio a nome di tanti cittadini per la puntualità con cui Lei sta avvisando tutti noi sul problema acqua. Però mi Consenta, direbbe il Cavaliere, perché una notizia del genere, un problema di una gravità inaudita, siamo a fine giugno, temperature torride , possibilità, facciamo i dovuti scongiuri, che scoppino focolai epidemici nessuno, dico nessuno tranne la sua testata parla del dramma di 25.000 persone di cui 5000 anziani e 5000 minori?

In altri tempi e con altri amministratori, ricordo tutti ma soprattutto alla triade Commissariale che questi signori fungono da amministratori e hanno anche il doppio incarico nel senso che hanno i poteri della giunta comunale e del consiglio comunale, a Marano sarebbero arrivate tutte le televisioni del mondo, facendo a gara a chi avesse filmato e fotografato la tazza del bagno più piena e puzzolente di Marano. Sicuramente, inoltre, in tanti avrebbero ricamato sulle varie giunte comunali, sulle responsabilità, in altre parole un Prefetto con gli attributi avrebbe mandato a casa sindaco e assessori. Invece, tranne per le sue notizie, per il resto la notizia è occultata, non fa audience, con l’acqua ci si può scottare. Nel mentre la ringrazio per lo spazio concessomi cerco di contattare un trasportatore di acqua che si impietosisca nel farmi pagare l’acqua a litri d’oro.

P.C.