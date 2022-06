Pap Napoli nord: lancio campagna nazionale per salario minimo

Oggi a Marano e in oltre 40 città italiane abbiamo lanciato, come Potere al Popolo, la campagna nazionale sul salario minimo.

Più di una persona su dieci vive in povertà anche se lavora! La percentuale aumenta tra i giovani, 1 lavoratorə su 6 è povera.

L’Italia è l’unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti rispetto al 1990. Lavoriamo tanto, spesso in modo precario, pericoloso, con salari da fame, insufficienti per vivere dignitosamente.