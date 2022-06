INSIEME PER IL FUTURO, ANDREA CASO: “DI MAIO HA RAGIONE, OCCORRE ESSERE DALLA PARTE GIUSTA DELLA STORIA E PENSARE AL FUTURO”

L’On. Andrea Caso, deputato della commissione antimafia e finanze, dichiara: “La scelta fatta ieri non è stata semplice, ma è ora di guardare al futuro. In questo momento di profonda incertezza nazionale e internazionale, occorre stare dalla parte giusta della storia e mettere al primo posto le competenze e le abilità migliori del nostro Paese per poter costruire qualcosa di solido per chi verrà dopo di noi. Pensare alle future generazioni vuol dire fare anche scelte difficili, scomode ma giuste. E oggi lo stiamo facendo, con un entusiasmo incredibile, insieme a colleghi e amici che sono pronti, come sempre, a dare il massimo. Per questo, lancio un appello anche a tutti gli attivisti e simpatizzanti sui territori: unitevi anche voi a questo progetto e insieme facciamo il meglio che possiamo per il nostro Paese! In bocca al lupo a tutti noi, in bocca al lupo all’Italia”.