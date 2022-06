Fico attacca Di Maio: “Scissione operazione di potere, non politica”

128 Visite

“Il sostegno al governo non è in discussione”. Il giorno dopo la scissione del M5S e l’addio di Luigi Di Maio e nella mattina in cui Draghi ha parlato alla Camera in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno, Giuseppe Conte chiarisce che il Movimento non intende abbandonare la maggioranza e mettere al rischio l’esecutivo. Perchè, aggiunge, “la scissione è un fatto politico rilevante, ma noi andiamo avanti con i nostri valori e il nostro progetto politico”. Del resto, sottolinea Roberto Fico (che prima del discorso di Draghi ha ufficializzato alla Camera la nascita del nuovo gruppo di Di Maio Insieme per il futuro) “la scissione del ministro degli Esteri è strumentale, è opportunismo politico”.













