Estate a Calvizzano: si parte il 25 Giugno con l’isola pedonale in via Diaz, street food, gonfiabili e concerto live dedicato a Pino Daniele

112 Visite

Sabato 25 giugno in Via Diaz a Calvizzano sarà istituita un’area pedonale serale con orario 19.30-24.00. L’Amministrazione Comunale ha accolto di buon grado la proposta dell’AICAST e della Camera di Commercio di Napoli, a cui va il nostro ringraziamento per l’attenzione che ci dedicano, e insieme a noi organizzeranno questa manifestazione che allieterà la nostra cittadinanza. Ci saranno stand dello Street food per le degustazioni culinarie, i gonfiabili per i più piccoli e uno spettacolo live dedicato a Pino Daniele organizzato dal gruppo musicale ARIANOVA. Per questo ringrazio il Dott. Giuseppe Santapaolo, nonché delegato al commercio, per l’impegno profuso al fine di organizzare questa bellissima manifestazione, così come ringrazio tutta la squadra di maggioranza sempre ben disposta e favorevole a tali iniziative.

L’evento di sabato rientra nell’ambito del programma “Estate a Calvizzano”, i cui appuntamenti si articolano in diverse vie della città durante il periodo estivo e durante tutti i week end del mese di luglio organizzeremo una serie di iniziative con spettacoli a carattere musicale ed eventi di tipo gastronomico e culturale. Partiremo il 2 e 3 in località S.Pietro, con la festa dedicata all’ omonimo Santo. Proseguiamo il 9-10-16-17 luglio con esibizioni di artisti di strada, spettacoli folkloristici, seminari e convegni culturali dedicati alla storia dei nostri palazzi e delle nostre strutture storiche con animazione per i più piccoli. Il programma di eventi “Da San Pietro a San Giacomo – Un percorso alla scoperta dei tesori celati” sarà realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, con la Parrocchia e la Pro Loco di Calvizzano.

Chiuderemo il 24 e 25 luglio in occasione della festa di S. Giacomo e anche in questo caso, ci saranno spettacoli con alcuni personaggi famosi di “Made in Sud” e concluderemo il programma con le manifestazioni liturgiche ed il famoso incendio del campanile. Ma non solo, a breve partirà anche una kermesse musicale, di rilievo nazionale, per scovare giovani talentuosi cantautori, che si concluderà con la premiazione di colui che canterà e scriverà l’inedito più bello, il quale poi sarà diffuso su emittenti radio importanti. La finale si terrà il 24 settembre 2022, con la partecipazione straordinaria di Erminio Sinni, noto cantautore. Tutto sarà esplicato in dettaglio dai rispettivi programmi che pubblicheremo nelle prossime settimane.

Sarà una bella estate quella che vivremo qui a Calvizzano e sarà ancor più bella se a breve potremo riabbracciare fra noi la nostra giovane concittadina Sara a cui riserveremo tante preghiere. Buon divertimento a tutti e viva Calvizzano. Sempre!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS