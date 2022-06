Napoli, Centro Storico: bloccato dopo un inseguimento. Denunciato

44 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt ad un’auto in via Ignazio Ciaia ma il conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno inseguito fino in piazza Calenda dove, grazie al supporto delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, l’uomo, dopo aver effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale e aver impattato contro un’auto di servizio, è stato definitivamente bloccato e trovato in possesso di 2 coltelli e uno spadino.

Un 22enne georgiano con precedenti di polizia è stato denunciato per lesioni, resistenza a P.U., porto abusivo di armi, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere.













