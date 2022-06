Marano, rifiuti: niente prelievo nelle zone al confine con Quarto. I residenti: “Operatori ecologici non conoscono i confini”

Rifiuti non prelevati all’estrema periferia di Marano, ai confini con Quarto. Stamani i cittadini, già esasperati per vari problemi mai risolti che attanagliano la loro zona, si sono ritrovati con la spazzatura non prelevata. Abbiamo avuto segnalazioni da via POZZILLO, via Viticaglia, via Vicinale Perreca e via Pendine Casalanno dove è stato avvistato un automezzo intento a prelevare rifiuti sulla zona di Quarto. Forse questi operatori non conoscono i confini?, si chiedono numerosi residenti.