ASIA Napoli al Pizza Village

Anche quest’anno il Napoli Pizza Village, Lungomare Caracciolo dal 17 al 26 giugno, è occasione per Comune ed ASIA di lanciare un nuovo messaggio di sensibilizzazione alle buone pratiche finalizzato ad un rinnovato e deciso contributo alla Raccolta Differenziata in Città.

La partecipazione dell’ASIA Napoli, all’ormai tradizionale appuntamento cittadino con il Pizza Village, rappresenta, per l’Azienda, un momento importante al fine di contribuire attivamente al successo di una manifestazione che vede il coinvolgimento di migliaia di cittadini. Un appuntamento importante e prestigioso con migliaia di persone che, affollando gli spazi espositivi, ancora una volta trovano, accanto ai tanti artigiani della ristorazione caratteristica che espongono il meglio della loro professionalità, anche il modo per favorire la raccolta differenziata dei materiali recuperabili e riciclabili.

Se tutti i forni, allestiti per l’evento, sono pronti a realizzare centinaia di pizze, ASIA ha fatto in modo di dotare le stesse postazioni di contenitori carrellati per la raccolta differenziata, favorendo l’impegno al riciclaggio di visitatori e pizzaioli; 124 bidoncini carrellati da 240 litri e 15 bidoni centralizzati da 1100 litri, arricchiscono il percorso itinerante redistribuiti presso gli stands Pizzeria, gli stands Dolci, gli stands Gelati, gli stands Caffè ed anche presso gli stands Cassa

“L’ASIA Napoli, coerente con la propria vocazione di Azienda di napoletani al servizio dei concittadini, non poteva mancare ad un appuntamento importante e prestigioso come l’edizione 2022 del Pizza Village – dichiara l’Amministratore Unico Domenico Ruggiero – Un servizio su misura è stato organizzato e predisposto al fine di consentire l’avvio al riciclo della maggior parte dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Mezzi e uomini sono impegnati a caratterizzare l’importante evento anche come un’imperdibile occasione per diffondere la cultura di un nuovo senso civico e di rispetto per l’ambiente indispensabili al successo della Raccolta Differenziata”.

ASIA assicura la raccolta quotidiana delle frazioni differenziate, lo spazzamento stradale giornaliero nelle aree esterne alla manifestazione, la pulizia finale dei luoghi al termine della manifestazione e successivamente al disallestimento degli stands.

Come per le precedenti edizioni, è stata chiesta particolare attenzione agli organizzatori nella gestione corretta della differenziazione dei rifiuti fornendo tutte le istruzioni al riguardo, affinché gli addetti preposti alla “veicolazione” del conferimento fossero opportunamente edotti.

Quest’anno, inoltre, (commissionato dal CIAL Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio), ASIA esegue anche la raccolta e il recupero dedicato delle lattine in alluminio.

Ed allora il solito appello a tutti i visitatori perché siano valorizzati al meglio e con la giusta attenzione e collaborazione, le attrezzature di raccolta a disposizione. Fondamentale ricordare i colori e gli abbinamenti giusti: Bianco (carta), giallo (imballaggi in plastica e metalli), marrone (residui organici) e grigio (residuo non riciclabile)

organico (residui di pizza e pasta per l’impasto)

imballaggi in plastica, alluminio ed acciaio (barattoli di pomodori, bottiglie, piatti e bicchieri monouso, ecc).

Il Pizza Village 2022 è l’occasione perché a Napoli sia proposta una Pizza di eccellenza in grado di aggiungere alla indiscussa bontà del prodotto tipico partenopeo, un messaggio di sensibilizzazione alle buone pratiche, un messaggio finalizzato ad un rinnovato e deciso contributo alla Raccolta Differenziata in Città.













