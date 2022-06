Affare Osimhen: De Laurentiis indagato per falso in bilancio

108 Visite

Sono in corso perquisizioni e verifiche a Castel Volturno, Roma e in Francia: nel mirino il contratto che già era finito dell’inchiesta della giustizia sportiva sul caso plusvalenze (in quella inchiesta non erano emersi illeciti). Oltre all’acquisto di Osimhen le indagini – condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco – stanno esaminando la cessione al Lilla di tre giovani della Primavera del Napoli.