L’angolo della prof. Esame di maturità, tecnologia, passato e futuro

Ieri sono iniziati i lavori delle commissioni per gli esami di maturità 2021/22 con l’ insediamento di queste e la plenaria.

Un esame, quello di quest’ anno, che funge da spartiacque tra l’ esame del passato con commissari esterni e prove decise dal ministero, e l’esame degli ultimi due anni, dove, causa covid, tutto era più semplificato.

Quest’ anno invece la prima prova, quella di lettere arriverà, come vecchia consuetudine, dal Ministero mentre la seconda prova è stata scelta ieri dalle commissioni.

I commissari sono tutti interni tranne il Presidente.

Ci sarà poi la prova orale comprensiva della discussione del pcto.

I nostri allievi hanno vissuto in pieno tutta la trasformazione e l’evoluzione della scuola in questi cinque anni, alla classica presenza alla dad fino al ritorno verso il passato ma conservando l’innovazione tecnologica di cui ci siamo serviti.

Sono i nostri testimoni di quanto l’ istituzione scuola abbia provato servendosi di tutte le sue risorse, a far fronte all’ emergenza con ogni mezzo arrivando, dove possibile, anche nelle case degli allievi, con PC e tablet in comodato d’ uso.

La tecnologia, il web ci ha aiutato e supportato arrivando ovunque e bypassando la veicolazione del virus: classroom, meet, etc sono strumenti utilissimi che restano e sono funzionali ad una scuola che cresce e si evolve…ma…la bellezza del ritrovarsi domani nei banchi dei corridoi con i propri compagni, con l’ emozione e il tremore ricordando velocemente questi cinque anni, non è sostituibile con nessuna tecnologia.

In bocca al lupo a tutti i maturandi lettori di Terranostranews.

Prof.ssa Annamaria Schettino













