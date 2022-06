Ucraina, Putin e le nuove minacce: missile Sarmat operativo entro la fine dell’anno

66 Visite

Il missile balistico intercontinentale ‘Sarmat’ sarà operativo entro la fine dell’anno. Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin in un incontro al Cremlino con i diplomati dell’Accademia militare russa. Nell’intervento, Putin ha anche reso noto che le forze militari dispiegate in Ucraina hanno iniziato a ricevere in dotazione i nuovi sistemi anti missile S-500. Quanto all’Icbm Sarmat, che sarà dispiegato entro fine anno, Putin ha ricordato che “sono stati effettuati con successo test”. La Russia, ha quindi anticipato il presidente Putin, “rafforzerà ulteriormente” il suo apparato militare, per tenere conto delle minacce e dei rischi militari potenziali.













